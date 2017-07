Een veld vol hennep... alle koeien blij!

OSS - Veel voorbijgangers zullen al hun wenkbrauwen hebben gefronst bij het zien van het hennepveld op de hoek Gewandeweg en Huizenbeemweg in Oss. Daar staat namelijk een veld met hennepplanten. Niet van een dealer, maar van een boer die het gebruikt als voedsel voor koeien.

Het hennepveldje is dan ook gewoon legaal. Een vergunning is ook niet nodig. De hennepplanten op het stuk van 3 hectare worden gebruikt als veevoer voor koeien. "Het is een gezond product voor de koeien", vertelt Leo van Amstel die als loonwerker het hennepveld heeft gezaaid en oogst. "Het heeft een penswerkende prikkel voor de dieren."



High

"Het is een vezelhennep. Dat is een ander soort dan de hennep die als drug wordt gebruikt", legt Van Amstel uit. Koeien worden er dus niet high van.



Deze vervangende grondstof wordt nog niet veel gebruikt door boeren. Per jaar oogst het loonwerkbedrijf zo'n honderd hectare hennepvelden. "Het is milieuvriendelijk, omdat er niet gespoten hoeft te worden."



Geen joint

Wie voortaan langs dit veldje komt, weet dus dat het voer is voor koeien. Wie van deze planten trouwens een joint wil roken, heeft er niks aan.