VION neemt deel van failliete Duitse vleeswarenfabriek over

BOXTEL - Vleesverwerker VION Food Group in Boxtel neemt in Beieren vleeswarenspecialist Otto Nocker en zes vlees- en versmarkten over. De bedrijven waren onderdelen van het failliet verklaarde Lutz Fleischwaren.

De overname past volgens het bedrijf bij de groeiplannen die VION vorig jaar aankondigde. "Voor Vion past deze overname in het streven naar goede marktposities met sterke regionale merken", zegt bestuursvoorzitter Francis Kint van Vion.



Werknemers

Alle 163 werknemers van de Duitse bedrijven worden overgenomen, al moeten de schuldeisers en de medediningsautoriteiten nog hun goedkeuring geven.



VION in Boxtel is een internationale vleesproducent met productielocaties in Nederland en Duitsland en verkoopkantoren in zestien landen wereldwijd. In 2016 realiseerde Vion een omzet van 4,7 miljard euro met met 11.500 medewerkers.