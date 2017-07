'Wij staan voor goede attracties', fabrikant geschokt door kermisongeluk Amerika

NEEDE - Albert Kroon is geschokt. Hij is de eigenaar van KMG, de Gelderse fabrikant van de kermisattractie Fire Ball, waarmee in het Amerikaanse Ohio een dodelijk ongeluk gebeurde. Op de Tilburgse kermis staat eenzelfde soort attractie. Die draagt een andere naam, maar is ook van KMG. Vandaag ging die attractie dicht en hij gaat ook niet meer open.

"We hebben vandaag met onze ingenieurs bij elkaar gezeten", vertelt Kroon. "Met beeldmateriaal en de informatie die we tot nu toe kregen, hebben we besloten dat we alle attracties van dit type - waarbij deze constructie is toegepast - tijdelijk even gesloten moeten worden tot we weten wat het probleem is geweest."



Spectaculaire machine

De attractie is een schommel waar gondeltjes aan zitten die nog een keer om hun eigen as draaien, legt Kroon uit. "Dit is een spectaculaire machine. Van dit type zijn er 42 in omloop, drie exploitanten zijn in Nederland gevestigd."



Kroon zag de beelden van het ongeluk in Amerika. "Die zijn schokkend", beaamt hij. "Wij staan voor kwalitatief goede machines. We gaan samen met Amerikaanse inspecteurs goed onderzoeken wat de oorzaak is geweest."De attractie in Ohio is een kleine twintig jaar geleden door KMG gefabriceerd en verkocht. "De attractie heeft inmiddels wel wat verschillende eigenaren gehad. De precieze staat van die machine weten we helaas niet. We hebben hem al enkele jaren niet meer gezien. Het onderhoud wordt door de exploitant zelf verricht. Vaak gebeurt zoiets in samenspraak met ons, maar wij hebben de attractie die in Ohio stond al jaren niet meer gezien."