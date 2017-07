Verdachte aangehouden voor steekpartij Tilburg, slachtoffer buiten levensgevaar

TILBURG - Een 26-jarige Tilburger is woensdagavond aangehouden in verband met een steekpartij in de Telegraafstraat in zijn woonplaats. Bij de steekpartij maandagnacht raakte een 21-jarige Tilburger gewond.

Volgens de politie is de toestand van het slachtoffer inmiddels stabiel en is hij buiten levensgevaar.



Agenten vonden maandag kort na middernacht de gewonde man op straat. Na de steekpartij was de dader gevlucht. Na onderzoek en het bekijken van camerabeelden is de 26-jarige Tilburger aangehouden.



De politie doet nog verder onderzoek naar de steekpartij.