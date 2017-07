Kritiek op Oranje doet Kika van Es niets: 'We sluiten ons daar voor af'

BOXMEER - De Oranjeleeuwinnen doen het goed op het EK, maar nog altijd is er heel wat kritiek op het spel en het niveau. De speelsters proberen zich af te sluiten voor alle meningen van buitenaf. "Focussen op onszelf."

"We staan hier om een EK te spelen, we willen het beste van ons laten zien", zegt Kika van Es. "Iedereen wil er een mening over hebben." Aad de Mos is één van de voetbalkenners met kritiek. "Ik weet niet wat hij heeft gezegd, we focussen op onszelf. Wij zijn er echt totaal niet mee bezig", aldus de international uit Boxmeer.



ZIE OOK: Oranjeleeuwinnen succesvol op EK, maar wat vinden de voetbalkenners er van?