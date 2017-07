Bestuurder overleden bij ongeluk op A58

HOOGERHEIDE - Een bestuurder is donderdagavond overleden bij een ongeluk op de A58 in de richting van Bergen op Zoom. De man sloeg over de kop en werd uit zijn auto geslingerd. Hij belandde in een naastgelegen, droge sloot.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Een traumahelikopter landde op de snelweg om eerste hulp te verlenen, maar dit mocht niet meer baten.



De snelweg werd na het ongeval tijdelijk afgesloten. Rond half tien waren alle rijstroken weer open, nadat er eerder alweer eentje werd vrijgegeven.



De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen.