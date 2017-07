Een middagje bramen plukken? Dat kan je 4100 euro kosten

BREDA - Boswachters door heel Brabant staan rond deze tijd van het jaar op scherp. Nu de bramen er rijp bij hangen, kan er weer geplukt worden. Maar wie dat in het wild doet, moet oppassen. Wat het kan je zo een fikse boete opleveren.

“Je tupperwarebakje mag je tot de rand toe vullen”, aldus boswachter Alwin Brandt. “Maar als je emmers van vijf kilo gaat vullen, dan hebben we een probleem.” Een wildplukker maakt zich officieel schuldig aan stroperij. Die riskeert een boete die tot 4100 euro kan oplopen.

“Op zo’n schaal wordt dat dan verkocht of op een andere manier verhandeld”, legt Brandt uit. De reden achter de wetgeving is om de natuur te beschermen en wat over te laten voor de dieren.

Tientallen bonnen

Meestal blijft het jaarlijks bij tientallen bonnen over heel het land. “Wat moet je ook met grote emmers vol met bramen?”, vraagt een plukkende moeder met kinderen zich af.