Horecabaas die doordraaide en werd neergeschoten in België komt uit Oudenbosch

OUDENBOSCH - Een horecabaas die in het Belgische Essen een deurwaarder en politieagenten bedreigde met messen, komt oorspronkelijk uit Oudenbosch. Dit hebben kennissen van de man vertelt aan de krant Het Laatste Nieuws. De voormalig restauranthouder werd uiteindelijk neergeschoten door de politie.

Een deurwaarder kwam woensdag de auto van de 51-jarige Maurice V. ophalen. Hij probeerde dit te voorkomen en stapte met messen op de man af. Ook stak hij de achterband van de auto van de deurwaarder leeg. Die besloot daarop de politie te bellen.



De agenten die ter plaatse kwamen, werden ook bedreigd. V. stormde opnieuw naar buiten met twee grote keukenmessen. Een woordvoerster van justitie in België vertelt aan de Belgische krant dat een agent hem meerdere keren vroeg de messen neer te leggen, maar dat hij dit niet deed.



'Mogelijk gedronken'

Ook toen er een waarschuwingsschot werd gelost, stopte hij niet. V. werd vervolgens in zijn bekken geschoten. “Mogelijk had de agressieveling gedronken”, aldus de woordvoerster. Hij is volgens haar niet in levensgevaar.



De man uit Oudenbosch runde tot drie jaar geleden restaurant ’t Speyckerslot met zijn vrouw. De twee kregen huwelijksproblemen en raakten verwikkeld in een vechtscheiding. Volgens een kennis heeft hij de zaak korte tijd alleen opengehouden, maar lukte dat niet. Het restaurant staat inmiddels leeg. V. werd op het parkeerterrein van ’t Speyckerslot neergeschoten.



'Deed geen vlieg kwaad'

"Heel triest hoogtepunt van een vechtscheiding is dat. Maurice was een goeie kerel, deed geen vlieg kwaad. Blijkbaar was er al lang een discussie over een vergoeding voor de auto. Het ging niet over veel geld, nog geen maandloon. Dat je je daarvoor dan laat neerschieten, is bijzonder jammer”, vertelt zijn overbuurman Wim aan de Belgische krant.