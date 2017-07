Aanvoerder Marco van Ginkel ligt wel even wakker na Europese nederlaag PSV

EINDHOVEN - Marco van Ginkel kende geen fijn debuut als aanvoerder van PSV. De aanvallend ingestelde middenvelder is de nieuwe captain van de Eindhovenaren, maar kon donderdag niet voorkomen dat PSV in de voorronde van de Europa League met 0-1 onderuit ging tegen NK Osijek.

"Ik denk dat we wel even wakker liggen", zei Van Ginkel na afloop van de nederlaag. "We hebben met 1-0 verloren, thuis. Dat had vooraf niemand verwacht, denk ik."



"We hadden veel de bal deze wedstrijd, maar op een gegeven moment ga je mee met hun tempo. Je maakt het jezelf lastig", vervolgt de van Chelsea gehuurde speler. "We moeten het gaan analyseren. Je weet dat het niet genoeg was, maar we hebben nog een kans om het recht te zetten."



"Het positieve is dat we volgende week nog een kans hebben, dan moeten we gewoon een goed resultaat neerzetten", geeft Bart Ramselaar aan. "We weten wat ons daar te doen staat, we hebben een week om naar die wedstrijd toe te leven. Het enige wat we kunnen doen is daar een goed resultaat neerzetten."Ramselaar weet dat hij er rekening mee moet houden dat Osijek ook in eigen huis de bus gaat parkeren voor het eigen doel. "Het zijn stugge ploegen, ze spelen heel erg op resultaat. Ze geven alles wat ze hebben, zijn moeilijk om tegen te spelen. Maar qua kwaliteit en voetbal moeten we ze verslaan."Van Ginkel is positief over de uitwedstrijd en rekent op een vervolg van het Europese avontuur. "We moeten het volgende week beter doen. Als we daar een snelle goal maken, gaan we daar gewoon winnen. We moeten aan de bak. Ik denk dat iedereen dat weet. Iedereen moet dat beseffen. Als dat besef komt, dan gaan we daar een mooi resultaat neerzetten."Trainer Phillip Cocu wilde na afloop van de verliespartij niet spreken van een blamage. "We hebben geloof ik 72 procent van de wedstrijd de bal gehad. Dus de intentie was goed. Maar we hebben te weinig met de bal gedaan. Zij kwamen om te verdedigen en hebben het spaarzame momentje dat ze kregen benut."