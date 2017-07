Even geen voetbal voor Oranje: 'Op de camping verloren met Rummikub'

EINDHOVEN - De Oranje leeuwinnen hadden na de plaatsing voor de kwartfinale van het EK deze week een paar uur vrij. Even geen voetbal, maar ontspannen met familie en vrienden. Daniëlle van de Donk pakte een terrasje in Utrecht, Kika van Es speelde Rummikub op de camping.

Bij de mannen is er op een eindtoernooi altijd een dag dat vrouwen en kinderen mogen langskomen, bij het EK in eigen land kregen de dames een paar uurtjes vrijaf.



"Even aan jezelf denken. Familie, vrienden, vriendjes en vriendinnetjes. Dat is wel fijn, heb je even nodig", zegt Kika van Es. Ze ging naar de camping waar haar ouders stonden. "Samen een spelletje doen. Rummikub. Helaas verloren. Maar dat is niet erg, als we zaterdag maar winnen."