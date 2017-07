Ranomi Kromowidjojo gaat voor medaille bij vijfde WK-finale op koninginnenummer

EINDHOVEN - Ranomi Kromowidjojo zwemt vrijdagavond de finale van de 100 meter vrij op het WK in Boedapest. Het is voor de zwemster van NTC Eindhoven de vijfde keer dat ze een WK-finale gaat zwemmen op het koninginnenummer.

Kromowidjojo plaatste zich als zevende voor de finale. In de halve finale zwom ze de 100 meter in 53,09. De olympisch kampioene van 2012 was daarmee sneller dan de 53,45 die ze in de series zwom. Sarah Sjöström zwom de snelste tijd, de Zweedse tikte aan in 52,44 en is vrijdag de topfavoriet.Ik denk dat er één topfavoriet is op de honderd en dat is dan een understatement", zei Kromowidjojo na haar halve finale tegenover de NOS. Achter Sjöström zitten veel zwemsters die gelijkwaardig zijn. "Er zijn heel veel meiden die dicht bij elkaar zitten. Ik heb nog wel wat over. Een 52'er zit er zeker in en hopelijk betekent dat een medaille.""Op de Olympische Spelen van 2012 won de 26-jarige Kromowidjojo de 100 meter vrije slag, op het WK eindigde ze nog nooit als eerste. In 2009 zwom ze op het mondiale toernooi haar eerste finale, ze werd toen zesde. Ook in 2011 (derde), 2013 (derde) en 2015 (vierde) zwom ze de finale van het koninginnenummer.Voormalig zwemmer en huidig analist Johan Kenkhuis maakt Kromowidjojo kans op een medaille. "Brons is heel goed mogelijk. In de finale schittert zij, daar geniet zij van. Ik hoop dat ze onder de 53 zwemt, dat zou haar tweede keer zijn. Het moet kunnen”, zo zei Kenkhuis bij de NOS.In de ochtend zwemt Kromowidjojo eerst samen met haar ploeggenote Maaike de Waard de 50 meter vlinderslag. Een eventuele halve finale is in de avond. De Eindhovense Ferry Weertman, de vriend van Kromowidjojo, komt ook in actie. De wereldkampioen op de tien kilometer zwemt mee bij de 4x200 meter vrije slag. De series zijn in de ochtend, een eventuele finale is in de avond.