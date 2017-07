Beveiligers voor de deur tijdens de zomervakantie, in Breda weten ze hoe je je buurt moet beveiligen

BREDA - ‘Maak het ze niet te makkelijk!’ Een veelgehoorde zin tijdens de vakantiedagen. Want de overheid waarschuwt met deze campagne in de zomer altijd extra voor woninginbraken. Dieven komen maar wat graag binnen als jij ligt te bakken aan de Spaanse costa. Het oprichten van een buurtwhatsapp of je aanmelden bij Burgernet zijn twee mogelijkheden die worden genoemd. Maar er zijn zoveel meer vormen van buurtpreventie. In de Bredase wijk Ruitersbos beschermen ze hun buurt tijdens de zomervakantie op een geheel eigen manier.

In Ruitersbos zijn namelijk de mensen van de Eerste Bredase Nachtveiligheidsdienst (EBN) degenen die zorgen dat er minder wordt ingebroken. Tijdens de vakantie staat er zelfs een busje met cameratoezicht geparkeerd.



Het idee voor deze vorm van bewaking kwam drie jaar geleden van buurtbewoners Marielle de Bakker en Guus Beljaars. "We hebben hier een aantal inbraken gehad. Zeven autodiefstallen, negen woninginbraken en dat vonden we genoeg reden om iets te ondernemen met de buurt", vertelt Beljaars. En de aanpak helpt want dit jaar is er nog niet ingebroken in de wijk.



Verdachte situaties

Iedere avond rijden de beveiligers van EBN rondjes door de wijk om te kijken of ze verdachte situaties zien. Raymond Hack is één van hen. "Het is altijd een verrassing wat ik aantref maar over het algemeen valt het mee", vertelt hij. "Ik let op verdachte auto's en personen, op inklimmingsgevaar bij woningen en dat soort dingen."



Na een paar straten ziet Raymond een gevaarlijke situatie. Een kliko staat tegen de poort. "Dit is gevaarlijk want het is een trappetje voor inbrekers. Die klimmen zo over de poort." Dit soort dingen rapporteren de beveiligers en die rapporten gaan naar de bewoners. Op deze manier maken de beveiligers de bewoners bewust van onveilige situaties die ze zelf kunnen creëren.



En de aanpak zoals in Ruitersbos wint populariteit. Vanuit meer wijken in Breda is bij EBN de vraag gekomen voor eigen bewakers in de buurt.