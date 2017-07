Automobilist (37) uit Oud-Gastel overleden bij ongeluk op A58, slachtoffer uit auto geslingerd

RILLAND/OUD-GASTEL - Het slachtoffer van het dodelijk ongeluk donderdagavond op de A58 in Zeeland is een 37-jarige automobilist uit Oud-Gastel. De bestelbus van het slachtoffer raakte tussen Rilland en Woensdrecht bij knooppunt Markiezaat van de weg en sloeg over de kop. Volgens de VerkeersInformatieDienst werd het slachtoffer uit zijn auto geslingerd.

De bestuurder overleefde het ongeluk dat rond acht uur gebeurde niet. Bij het ongeluk waren verder geen andere weggebruikers betrokken.



De A58 was richting Bergen op Zoom even helemaal dicht . Er landde een traumahelikopter op de snelweg.