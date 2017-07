Gewonde man meldt zich in ziekenhuis Roosendaal, mogelijk slachtoffer steekpartij

ROOSENDAAL - De politie onderzoekt een mogelijke steekpartij in de buurt van de Julianastraat en Rozestraat in Roosendaal. Donderdagavond meldde zich iets na elf uur een man met een steekwond in het ziekenhuis in Roosendaal. Mogelijk raakte hij gewond bij de steekpartij.

Bewoners van de Julianastraat hoorden donderdag iets voor elf uur veel lawaai in hun straat. Er werd gegild en een auto reed met hoge snelheid weg.

Volgens buurtbewoners wilde de auto achteruit rijden waarbij een fietser werd geschept. De automobilist zou zijn uitgestapt. In de buurt van de beschadigde auto’s vond de politie later bloed op straat.

Onderzoek in straat

De straat werd afgezet en de politie heeft onderzoek gedaan. Iets na elf uur meldde zich een gewonde man in het ziekenhuis in Roosendaal. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee zaken.