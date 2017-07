Voetbalrobots TU/e weer op stoom, Tech United zorgt voor doelpuntenregen op WK

NAGOYA/EINDHOVEN - De voetbalrobots van de Technische Universiteit Eindhoven blijven winnen op het WK in Japan. In onze nacht van donderdag op vrijdag werden door Tech United alweer twee teams met grote cijfers opzijgezet. En ook de derde wedstrijd van de dag werd vrijdagochtend door Arjen Robot, Robotinho en hun collega's glansrijk gewonnen. Met 15-0 was er in deze partij zelfs sprake van een ware doelpuntenregen.

De wedstrijd was hier live te volgen:



Ook in de derde wedstrijd van de dag in Nagoya was Tech United dus weer op stoom. Het Eindhovense team had al snel een ruime voorsprong te pakken. Er was sprake van een ware doelpuntenregen. In de tweede helft liep Tech United zelfs uit naar 15-0.Donderdag, de openingsdag van het wereldkampioenschap verliep ook al fantastisch voor de Eindhovenaren. de vier wedstrijden die op het programma stonden, werden allemaal gewonnen. Zelf de Chinese aartsrivaal, team Water, werd redelijk eenvoudig verslagen.Het team van de TU/e verdedigt in Nagoya de wereldtitel. Voordat het team afreisde naar Japan gaf teamcaptain Lotte de Koning vertrouwen te hebben in een goed resultaat.Het doel van het WK robotvoetbal, de RoboCup, is het versnellen van de ontwikkeling van robottechnologie. Dit bijvoorbeeld als het gaat om zorgrobots. Doordat de deelnemers na het toernooi hun nieuwe kennis met elkaar delen, gaat de technologie snel vooruit.