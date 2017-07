Quiet 500 krijgt plek in museum Den Haag

De Quiet 500 is te zien in het museum

DEN HAAG - De Quiet 500 is te zien op een tentoonstelling Arm en Rijk / Rijk en Arm in het Haags Historisch Museum. De expositie laat onder meer een aantal hedendaagse initiatieven zien om armoede te verzachten. De Tilburgse glossy over armoede en de advertenties die daar in staan zijn enkele blikvangers.

Ralf Embrechts, mede-initiatiefnemer van de Quiet 500 noemt het eervol om als jong initiatief nu al in een museum te liggen.



Kloof arm en rijk

"Het past goed bij de toon van de tentoonstelling. Dat rijk ook voor arm zorgt is van alle tijden, alleen waren we dat misschien de laatste tijd een beetje vergeten", vertelt Embrechts. "Met de Quiet 500 proberen we die kloof te slechten en de situatie van mensen in armoede te verlichten."



Het Haags Historisch Museum laat in de tentoonstelling Arm en Rijk / Rijk en Arm zien hoe en waar de rijke e´n arme Hagenaars woonden en leefden. Van stadspaleis en buitenplaats tot krotwoning. En van socie¨teit tot buurtkroeg. De tentoonstelling is nog tot 3 september te zien.