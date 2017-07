Weer veel bekeuringen op A67 voor bellende chauffeurs

EERSEL - Het regende donderdag weer bekeuringen op de A67. In totaal liepen twaalf vrachtwagenchauffeurs en zeventien automobilisten tegen de lamp, allemaal omdat ze aan het bellen waren tijdens het rijden. Ook werden bij de controle vier hardrijders betrapt.

Donderdagmiddag werd het verkeer richting België gecontroleerd en ’s avonds automobilisten die de andere kant op reden. Op de snelweg worden sinds enkele maanden geregeld controles uitgevoerd.



LEES OOK: 10 automobilisten per uur betrapt die bellen of appen achter het stuur op de A67

De politie heeft op de snelweg de aanval geopend op bellende automobilisten. Dat is niet voor niks, op de snelweg gebeuren zo’n 35 ongelukken per maand. De A67 staat dan ook bekend als de 'ongelukkenweg'.



LEES OOK: Al vijftig ongelukken op A67 dit jaar, snelweg blijft naam 'ongelukkenweg' waarmaken

180 kilometer per uur

Drie bestuurders reden donderdag zo hard over de A67 dat ze meteen hun rijbewijs konden inleveren. De hoogste snelheid die werd gemeten was 180 kilometer per uur.



Om iedereen te wijzen op de gevaren van bellen en appen achter het stuur kwam de Tilburgse verzekeraar Interpolis twee weken geleden met een indringend spotje. Het filmpje raakte veel mensen en werd in 48 uur tijd meer dan 2,5 miljoen keer bekeken op Facebook en Twitter.