Vermiste Ifiana Nocento (17) uit Oss weer terecht

OSS - De 17-jarige Ifiana Nocento uit Oss is weer terecht. Het meisje was acht dagen lang vermist. Ze werd in goede gezondheid aangetroffen, meldt de politie.

De politie bedankt mensen via Facebook voor hun hulp bij de vermissing. Het bericht werd door 320.000 mensen gezien doordat het zo vaak gedeeld is. Waar het meisje was en waarom ze wegliep, is niet bekendgemaakt.