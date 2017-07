Hond verdwenen uit auto: 'Wie heeft onze teckel Murf gestolen?'

VINKEL - Simone Suiker is sinds donderdagavond haar kleine teckeltje Murf kwijt. Vrienden van Simone hadden het hondje bij zich in de auto, toen zij donderdagavond snel iets moesten afgeven op Vakantiepark Dierenbos in Vinkel. Omdat honden niet welkom zijn op de camping, lieten ze Murf even tien minuten alleen in de wagen. Toen ze terugkwamen, was het hondje nergens meer te bekennen.

Simone zelf was er niet bij. “De deuren waren op slot gedraaid, maar de centrale vergrendeling had blijkbaar kuren”, aldus Simone. “Alle deuren waren gewoon dicht toen ze terugkwamen, dus het kan niet anders dat iemand hem uit de auto heeft meegenomen.”



Murf is een vier jaar oude zwart-bruine teckel en draagt een zilveren ketting.“Mijn hondje is zo’n trouw en blij ding. Ik kan me echt niet voorstellen dat hij zou weglopen”, vertelt het troosteloze baasje. “We zijn nog heel de camping afgegaan. Ik weet niet meer wat ik moet doen.”