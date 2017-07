Ravage bij botsing tussen twee bestelbusjes in Veldhoven

VELDHOVEN - Bij een botsing tussen twee bestelbussen op de Burgemeester van Hoofflaan in Veldhoven is vrijdagmorgen iemand gewond geraakt. Rond acht uur ‘s ochtends kwamen de twee busjes op de kruising met de Dorpstraat met elkaar in botsing. De schade was groot, het ongeluk zorgde in de ochtendspits voor overlast voor het verkeer.

Beide busjes raakten zwaar beschadigd. Een van de inzittenden werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog niet bekend.

De Run 5300 was enige tijd afgesloten vanaf het Citycentrum Veldhoven richting het Maxima Medisch Centrum.