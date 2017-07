Het is bijna bouwvak! Maar niet voor de harde werkers op de Moerdijkbrug

EINDHOVEN - De hamers gaan vanaf vrijdagmiddag eindelijk neer voor heel veel Brabantse bouwvakkers. Ze krijgen een welverdiende vakantie van drie weken tijdens de rustperiode in de bouw. Dat geldt niet voor iedereen. De werkzaamheden aan de Moerdijkbrug bijvoorbeeld gaan gewoon door.

Wie zijn werk heel erg mist de komende drie weken, kan fulltime meekijken met de bouwvakkers op de Moerdijkbrug via een livestream.



“Werken als anderen vrij zijn is in de spoorsector heel gebruikelijk. Dat is een prestatie van de werknemers, maar ze zijn eraan gewend”, zegt een woordvoerder van ProRail over het doorwerken op de Moerdijkbrug.

Een derde

De werkers bij de Moerdijkbrug zijn niet de enigen die tijdens de bouwvak doorwerken. Meer dan een derde van de aannemers zet het werk de komende weken niet stop, blijkt uit een steekproef van USP Marketing Consultancy. Dat komt bijvoorbeeld omdat ze werken aan scholen of projecten met een deadline.

Bouwvakker Roy heeft vanaf vrijdagmiddag wél vakantie, vertelt hij aan onze verslaggeefster. Hij werkt al maanden aan nieuwe woningen in een voormalig klooster in Eindhoven. Waar hij zijn vrije tijd aan gaat besteden? Klussen in zijn nieuwe huis… Zelfs in de bouwvak staat het werk voor de échte bouwvakker niet stil.