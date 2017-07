Ontruiming Fort Oranje begint maandag

RIJSBERGEN - De gemeente Zundert begint maandag met de ontruiming van camping Fort Oranje. De bewoners van de 48 caravans op veld F hebben een officiële aankondiging ontvangen dat ze maandag vertrokken moeten zijn. Ze moeten zelf nieuwe woonruimte vinden.

Volgens woordvoerster Louise Schneider van de Veiligheidsregio kunnen de bewoners met een zorgindicatie voorlopig blijven wonen. Ze kunnen hulp krijgen bij het vinden van een vervangende woning. Op veld F wonen ook arbeidsmigranten.



Probleemcamping

Fort Oranje staat bekend als probleemcamping. Sinds de gemeente Zundert vorige maand aankondigde dat de camping zou worden gesloten, trokken honderden nieuwe bewoners naar het terrein, vermoedelijk in de hoop zo meer kans te maken op vervangende woonruimte.



De gemeente gaat ervan uit dat de bewoners die maandag weg moeten, zelf in staat zijn om woonruimte te vinden. Eerder vertrokken bewoners al vrijwillig van de camping. Ook werden al leegstaande caravans geruimd. "Maandag geven uitvoering aan het beleid dat we zes weken geleden hebben ingezet", aldus Schneider.