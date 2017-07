Johan Slegers uit Nuenen vocht bij Duinkerke, zoon hoopt op antwoorden door film Dunkirk

EINDHOVEN/NUENEN - De bioscopen lopen deze dagen vol voor het oorlogsdrama Dunkirk. Wat bij veel mensen niet bekend is, is dat ook veel Nederlandse soldaten na de slag bij Duinkerke (in 1940) geëvacueerd moesten worden van het strand bij de stad in Noord-Frankrijk. Een van deze mannen was Johan Slegers, toen 33, uit Nuenen. Zijn zoon Piet Slegers (82) gaat zondag naar de film. Vrijdagochtend in Wakker! kijkt hij alvast vooruit.

Wat hij precies moet verwachten van de film weet hij eigenlijk niet. Optimistisch over de aandacht voor de Nederlandse rol in Duinkerke is Piet Slegers echter niet. "Ik ga er rauw in", zegt hij. Maar de rol van de Nederlanders is altijd onderbelicht gebleven. Dat zal nu niet anders zijn, zo verwacht hij.

Alles wordt toch vooral verteld vanuit Brits perspectief. En dat steekt wel een beetje, moet hij toegeven.

'Eerbetoon'

Zijn vader heeft, voor hij in 1984 overleed, zo nu en dan wel dingen verteld over wat hij heeft meegemaakt in Duinkerke en op de terugtocht naar huis. Toch is zijn zoon benieuwd naar de film. "Ik hoop te zien wat er daadwerkelijk is gebeurd", zegt hij.

Het verhaal Duinkerke heeft binnen de familie Slegers altijd geleefd. Zo fietsten vier neven bijvoorbeeld al eens de terugtocht vanuit Duinkerke die hun opa eerder maakte. "Als eerbetoon aan hem", legt Piet Slegers uit.

'Chaotisch en fragmentarisch'

Toen zijn vader weer terug was in Eeneind pakte hij het werk op de boerderij weer op. In de jaren daaropvolgend vertelde hij dus af en toe over wat hij had meegemaakt. "Het beeld dat ik heb, is echter nog steeds heel chaotisch en fragmentarisch", zegt zijn zoon.

Hij hoopt dat de film vragen die bij hem leven, kan beantwoorden. Maar heel optimistisch is hij hier niet over.