Man bedreigt portiers met mes in Breda, maar krijgt zelf ook een schop

BREDA - In de Vismarktstraat in Breda is donderdagnacht een 30-jarige man uit Breda opgepakt bij een vechtpartij. Hij zou kort daarvoor bij een café in de Reigerstraat twee portiers hebben mishandeld en met een mes hebben bedreigd.

De portiers overmeesterden en werkten hem tegen de grond gewerkt. Daarbij zou een van de portiers richting het hoofd van de bedreiger hebben geschopt. Ook deze portier, een 34-jarige man uit Breda, is opgepakt.

De politie kreeg rond kwart voor drie en melding en nam poolshoogte. Toen agenten arriveerden, was de man al door de portiers overmeesterd. Agenten hielden de man aan en namen het mes in beslag.



Camerabeelden

Op basis van getuigenverklaringen en camerabeelden werd vervolgens ook een van de portiers aangehouden. Beide verdachten zitten nog vast voor verhoor.



Een van de portiers liep letsel aan zijn vinger op. Hij is aan zijn verwondingen behandeld en deed aangifte. De 30-jarige verdachte liep bij het voorval lichte verwondingen op. Hij is ook in het ziekenhuis behandeld en werd daarna meegenomen naar het politiebureau.