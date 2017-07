Jump! Waaghalzen zien de Tilburgse Kermis op z'n kop

TILBURG - Waaghalzen kunnen op de Tilburgse kermis hun hart ophalen. Er zijn genoeg attracties die over de kop gaan of attracties waar je flink door elkaar wordt geschud. Maar de échte waaghals gaat nog een stapje verder en springt met een elastiek aan de enkels zelf uit een bungelend bakje.

Met het hart in de keel, kijk je nog even naar beneden. Het is toch wel hoog, 55 meter. Maar dan zegt de instructeur dat het moment daar is. Een, twee, drie en spring! Je twijfelt nog even, vraagt jezelf af waarom je dit ook al weer wilde doen, maar je doet het toch. Je springt en valt meters naar beneden.

Enigszins opgelucht ben je als je merkt dat het elastiek zijn werk doet. Je schiet weer omhoog. Dit is hét moment waarop je kunt genieten van je sprong. Je schiet nog een paar keer naar beneden en omhoog. Je bekijkt de kermis nog eens goed. En bedenkt dat je dit toch maar mooi hebt gedaan.

Niet alle waaghalzen mogen bungeejumpen. Jumpers mogen niet zwanger zijn, geen nek- en schouderklachten en moeten tussen de 55 en 110 kilo wegen. Kilo’s erbij of eraf smokkelen heeft geen zin. Je moet ter plekke op de weegschaal jezelf bewijzen.