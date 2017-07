Kitten die werd gedumpt in een glasbak in Lierop krijgt een nieuw baasje

LIEROP - Livia, een kitten die eerder deze week door een dierenbeul in Lierop in een ondergrondse glascontainer werd gegooid, krijgt een tweede kans. Het beestje heeft binnen een dag al een nieuw baasje gevonden. “Er belden heel veel mensen", zegt een medewerker van de dierenopvang.

Een buurtbewoonster hoorde het beestje miauwen vanuit de glasbak en plakte een briefje op de container met een waarschuwing. 'Niets in de glasbak gooien a.u.b. Er zitten jonge poesjes in', viel erop te lezen.



Gered

De afvalverwerker kwam snel ter plaatse om de container naar boven te halen en te legen. De gezonde kitten werd direct naar Dierenopvangcentrum De Doornakker in Eindhoven gebracht. Hart van Nederland besteedde 's avonds op televisie aandacht aan het verhaal. Meerdere mensen hingen snel aan de telefoon en gaven aan Livia te willen adopteren.



Medewerkers van het asiel hebben al een keuze gemaakt. Wel moet de acht weken oude Livia nog twee weken verplicht in het asiel blijven, voor het geval de eigenaar zich meldt.



Vrolijk

Een medewerkster van de dierenopvang vertelt dat het heel erg goed met de kitten gaat. “Ze is echt vrolijk en aanhankelijk. Ze heeft er niks aan overgehouden. De wondjes op haar pootjes zijn minimaal. Je merkt aan haar in gedrag helemaal niks.” Hoe lang Livia in de container opgesloten heeft gezeten, is niet bekend.



Een dag eerder werden er ook al een poes en haar kitten in een doos over een hek gegooid bij Dierenopvang Maasland in Oss.