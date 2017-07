Brand in vrachtwagencontainer, weg Valkenswaard-Eersel afgesloten

EERSEL - Een deel van de weg tussen Valkenswaard en Eersel, de N379, is vrijdagmiddag enige tijd afgesloten geweest vanwege een brandende container.

De container stond op een vrachtwagen toen die in brand vloog. De chauffeur slaagde er in de container van de wagen te krijgen, waarna de brandweer het vuur bluste. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.