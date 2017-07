Vandalen slopen voor ruim 10.000 euro aan reclamezuilen

TILBURG - “Het pakken van deze vandalen is ons wel wat waard, ja.” 44 reclamezuilen werden de afgelopen vier weken in Tilburg vernield. Vooral de zuilen die op de Ringbaan Noord of de Ringbaan Zuid staan, zijn doelwit van vernielers.

RBL-Outdoor, een reclamebureau in Limburg, levert, beheert en onderhoudt de zuilen in Tilburg. Het bureau deed van alle 44 vernielingen aangifte. “De gemeente verleent ons het recht om de zuilen te plaatsen. Het onderhoud en de herstelkosten zijn voor ons”, vertelt Jerry Ramaekers van RBL-outdoor. De herstelkosten lopen hoog op. “We hebben nu tussen de 10.000 en 15.000 euro schade. Het gaat écht om veel geld.”

Gouden tip

De reclamezuilen staan vaak in de middenberm en zijn aan twee kanten voorzien van een poster met daarover een glasplaat. Die glasplaat wordt in de meeste gevallen gesloopt. “We bekijken camerabeelden, maar hebben tot nu toe nog niets gevonden over de daders. We hopen op een gouden tip.”



Omdat bushokjes niet worden gesloopt, vraagt het bedrijf zich af of het misschien een gerichte actie is. “Het neemt echt extreme vormen aan. Het moet gewoon stoppen", vertelt Jerry.

Betrappen

Vaak wordt de schade door de politie of de gemeente aan het bedrijf gemeld. “Maar ook onze eigen mensen die de zuilen onderhouden en de poster vervangen, melden de schades. We hopen echt op een oplossing en dat de daders gevonden worden. Hopelijk ziet iemand iets of wordt er één op heterdaad betrapt. De gouden tip belonen we met duizend euro."