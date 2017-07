Schietpartij bij poging tot beroving: politie schiet overvaller in arm

ZUNDERT - De politie heeft vrijdagmiddag kort na drie uur een beroving voorkomen op de Bredaseweg in Zundert. Een van de overvallers is door de politie in zijn arm geschoten. Er zijn vijf mensen aangehouden.

Omstanders hebben gezien dat er iemand geblinddoekt afgevoerd. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.



Volgens een politiewoordvoerder heeft het te maken met een lopend onderzoek.