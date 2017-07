Klussers opgelet: eeuwenoude smederij in Den Bosch te koop

Op zolder is even niemand meer geweest

DEN BOSCH - In hartje Den Bosch staat sinds kort een eeuwenoude smederij te koop. In sommige kamers lijkt het alsof de tijd eeuwen stil heeft gestaan. Het is ook aan een aardig opknapbeurtje toe, aangezien het vuur in de smederij de enige warmtebron in het pand is.

De smederij, die bekend stond als A v.d. Wiel, aan de Sint Jorisstraat heeft door de eeuwen heen achttien smederijen gehuisvest. De geschiedenis van het monumentale pand reikt helemaal terug naar circa 1430. Vanaf 1464 werd het een gasthuis met de naam 'de vier Brutusjagers'.



543.000 euro

Nu staat het enorme huis er al bijna dertig jaar onveranderd bij. De prijs, 543.000 euro, is niet mals. Zeker als je bedenkt dat de elektriciteits-, gas- en waterleidingen vervangen dienen te worden. Een echte uitdaging voor de diehard klusser.