Phil Taylor wil de vloer aanvegen met 'arrogante' Michael van Gerwen

BLACKPOOL - Michael van Gerwen is na vrijdagavond niet meer in de race om de World Matchplay te winnen. Althans, als het aan Phil Taylor ligt. De Engelsman kijkt er naar uit om de huidige wereldkampioen uit het toernooi te gooien.

"Ik wil de vloer met hem aanvegen", zegt Taylor. "Ik vind hem arrogant, maar dat was ik vroeger ook."



"Hij is hier om verslagen te worden, maar hij zet zijn tegenstanders onder druk", vervolgt Taylor. "Ik geniet van elke minuut en ben ontspannen. Het maakt voor mij niet meer uit of ik win of niet. Het zou geweldig zijn als het me lukt. Maar als het niet zo is, dan is dat zo."



"Het is misschien wat verwarrend dat ik nu zo praat, omdat ik altijd iemand ben geweest die alles wilde winnen. Dat wil ik nog steeds. Maar wie er in de volgende ronde ook tegen mij speelt, diegene speelt tegen een ontspannen Phil Taylor", aldus de vijftienvoudig winnaar van de World Matchplay.



'Heb een enorm voordeel'

Michael van Gerwen kijkt uit naar het duel met Taylor. "Phil zal me vast onder druk gaan zetten. Hij speelt nog altijd goed en ik kijk uit naar de wedstrijd, omdat tot nu toe niemand me onder druk heeft gezet. Ik denk dat ik een enorm voordeel over hem heb, omdat ik beter in vorm ben en ik veel zelfvertrouwen heb. Maar je moet nog steeds het juiste doen op de juiste momenten."