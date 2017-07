Een dagje naar de kermis in Tilburg, wat kost dat nou?

TILBURG - Superleuk natuurlijk zo’n dag naar de kermis in Tilburg. Maar voor je het weet ben je een hoop geld kwijt. We nemen de proef op de som en gaan met een gemiddeld Nederlands gezin de kermis op.

Vader Patrick, moeder Astrid, dochter Juliette van 14 en zoon Damien van 12 uit Zwartsluis zijn vrijdag op de kermis in de binnenstad van Tilburg. “We zijn in de buurt op vakantie en we wilden wel eens kijken op de grootste kermis van de Benelux.







Haunted Castle: 3 x 4 euro = 12 euro

Damien wil graag het spookhuis in. Pa Patrick gaat met hem mee en dan is ook dochter Juliette overgehaald om mee naar binnen te gaan. Geschrokken komen ze naar buiten. De man met de kettingzaag vond Juliette wel eng.







Eurocoaster: 3 x 5 euro = 15 euro

Een achtbaan kan niet ontbreken natuurlijk. Damien, Juliette en Patrick gaan er in. Moeder Astrid blijft buiten staan kijken.





Penalty Shooter: 1 x 5 euro

Hij hoeft er maar even naar de Penalty Shooter te kijken en Damien weet meteen wat hij wil, een balletje trappen. Hij schiet vier keer raak. Te weinig voor de hoofdprijs, maar hij houdt er wel een voetbal aan over.







Terras: 10 euro

Van de kermis krijg je dorst. Het gezin gaat even op het terras zitten en drinkt twee koffie, een cola en een appelsap.







Spiegelpaleis Rue de Paris: 2 x 3 euro = 6 euro

Gewapend met een 3d-bril gaan Damien en Juliette op speurtocht door het spiegelpaleis. Vader Patrick en moeder Astrid blijven buiten wachten.







Toilet: 1 x 50 cent

Als je gedronken hebt, komt natuurlijk het onvermijdelijke moment dat je naar de wc moet. Juliette moet nodig. Een bezoekje aan het toilet kost haar 50 cent.





Break Dance: 3 x 3,50 = 10,50 euro

Je moet er maar tegen kunnen, rond draaien in de Break Dance. Moeder Astrid wordt al misselijk als ze er naar kijkt. Daarom blijft zij kijken. De rest gaat er wel in.







Suikerspin: 2 x 3 euro = 6 euro

Er moet natuurlijk ook gesnoept worden op zo’n dag op de kermis. Damien en Juliette kopen een suikerspin.







En dan de eindbalans. Het gezin is in totaal 65 euro kwijt aan een middagje op de kermis in Tilburg. “Voor deze kermis moet je wel even sparen”, zegt vader Patrick. “De attractieprijzen zijn lager dan ik had verwacht. Maar als je er veel wil doen, loopt het snel op.”