85 centimeter, zo lang is de paling die Henk ving (met een piertje)

WAGENBERG - Henk Kokke uit Wagenberg heeft een paling gevangen van 85 centimeter. Dat is flink aan maat. Kokke ving de paling tijdens een wedstrijd, dus het beest is de gang naar de pan bespaard gebleven want sportvissers zetten hun vangst terug.

Er bestaat een website waarop per jaar vangsten van grote vissen worden gemeld. 85 centimeter is geen record want er zijn palingen gevangen die meer dan een meter lang waren. In 2017 is er op deze site nog geen paling gemeld die groter is dan 85 centimeter.



Met een piertje

Henk Kokke deed mee aan een viswedstrijd in de Schans in Terheijden. “Ik viste met een piertje op brasem en toen had ik ineens die paling te pakken”, vertelt hij. Samen met een andere deelnemer aan de wedstrijd hebben ze de paling uit het water geschept, gemeten en gewogen en weer te water gelaten.



Het is niet de eerste keer dat Kokke zo’n grote paling heeft gevangen. In de Leurse Haven had hij er wel eens vaker aan de haak van tachtig centimeter.



Mannetjespalingen worden gemiddeld zestig centimeter lang. Vrouwtjes kunnen wel 135 centimeter lang worden en zeven kilo zwaar, maar dan zijn ze al flink op leeftijd. De oudste vrouwtjespaling die ooit in Nederland werd gevangen was dertig jaar.