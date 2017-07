Werken aan je chackra's, knuffelen voor de vrede... en dat allemaal in een tipi

BREDA - Op het voormalig militair terrein in Breda staan zeven kleurrijke tipi's. Ze staan er speciaal vanwege de Vrede van Breda, die 350 jaar geleden werd getekend. En dat wordt op verschillende manieren gevierd: met een vredesfontein bijvoorbeeld, met een speciale expositie en... een spiritueel feestje!

Er wordt deze dagen veel over Chakra's gepraat op het chassépark in Breda. Een term die in het Hindoeïsme wordt gebruikt als het gaat over energiewielen in het lichaam. Want de vrede van Breda wordt hier spiritueel benaderd. Want er staan zeven tipi's op het terrein, voor iedere chakra één. En in die tipi's gebeurd van alles, want je kunt er aan jezelf werken.





Vreedzame tipi's

In de ene tent kun je knuffelen, in de ander kun je vredesbriefjes schrijven aan de zwarte madonna. Initiatiefnemer Lilian Joosen kwam op het idee voor het tentenkamp. "Dit is voormalig militair terrein. Hier stonden vroeger oorlogszuchtige tenten, en die heb ik vervangen door vreedzame tipi's.

In het midden van het tentenkamp brandt het vredesvuur. Het brandt constant en mag niet uitgaan. Er omheen staan de zeven tenten. Marcel Zoontjens heeft de oranje tent. In zijn tent mag je knuffelen. "Knuffelen is vredelievend, en dus vreedzaam", legt hij uit. “Mensen kunnen hier gewoon komen knuffelen.”



De zwarte Madonna

In een andere tent, de tent van de hart chakra, kunnen er briefjes geschreven worden voor de zwarte madonna. Een beeld van Maria en Jezus dat normaal in de Lutherse kerk te bezichtigen is. De briefjes met vredelievende teksten worden opgerold en bij het beeld onder haar stoffen mantel gestoken.



Vrede van Breda

Het is dit jaar 350 jaar geleden dat men met spanning naar Breda keek, want daar onderhandelden dé grootmachten van die tijd over vrede, anderhalve maand lang. Engeland en Nederland waren toen verwikkeld in een felle oorlog maar beide landen wilden vrede. En die vrede werd in Breda getekend.

“Mijn idee over oorlog is, is dat oorlog niet iets is wat buiten je ligt, maar dat oorlog en vrede iets is wat in jezelf zit”, legt Joosen uit. Aan die innerlijke vrede kan nog tot volgende week donderdag gewerkt worden.