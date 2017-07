Gaat één van deze Brabantse schonen Miss World worden?

TILBURG - Drie Brabantse schoonheden dingen mee naar de Nederlandse plaats bij de Miss World-verkiezing in november in China. De meiden doen zondagavond in Utrecht mee met de finale waarin de laatste 16 overgebleven kandidaten het tegen elkaar opnemen.





De 19-jarige Suzan Hagendijk uit Etten-Leur is lang en slank en heeft blond haar. Het ideale Nederlandse model voor een Miss World verkiezing zou je denken. Maar dat is niet de reden voor haar om mee te doen. Suzan overwon drie jaar geleden kanker. Ze had een tumor in haar hoofd, waarvan ze is genezen. "Na deze ernstige ziekte wil ik bewijzen dat ondanks hersenletsel de wereld toch nog aan je voeten ligt".



Onzekerheid

Ook de eveneens 19-jarige Rachelle Aussems uit Tilburg heeft een bijzondere reden om mee te doen. Zij heeft ook het uiterlijk van een model: groot en slank met lang donker haar. Toch was Rachelle lang erg onzeker: "Ik vond mijzelf veel te dun en voelde mij totaal niet vrouwelijk". Inmiddels is die onzekerheid achter de rug. Zondagavond staat een zelfverzekerde jonge vrouw bij de finale op het podium.







Beide meiden zeggen dat het beeld van een soort van veekeuring totaal achterhaald is bij een Miss verkiezing: "Je moet ook goed in je vel zitten en inhoud hebben", aldus Rachelle en Suzan, die elkaar trouwens kennen van school.



In het totaal staan er zondag drie Brabantse op het podium. Ook de wederom slanke en blonde 25-jarige Jessica Wohrmann uit Breda dingt mee naar de finaleplaats. "Het lijkt me heel erg uniek om mee te doen aan de verkiezing. Helemaal als je uiteindelijk ook mee mag doen aan Miss World. Vooral omdat je met de titel andere mensen kan helpen."



Hartpatiënt

Jessica wil zich graag inzetten voor de Hartstichting. "Ik ben zelf sinds drie jaar hartpatiënt. Per jaar gaan er zo’n 21.000 vrouwen dood aan een hart- of vaatziekte, omdat de klachten vager zijn dan bij mannen en minder snel worden opgemerkt. Er is echt meer onderzoek nodig."







De kandidate heeft een gaatje in haar hartklep. "Dat is niet zo heel erg, omdat ze er bij mij op tijd bij waren. Daarom kunnen ze het nu onder controle houden. Maar het is wel de reden dat ik me voor het vrouwenhart wil inzetten."



Opvolgster Osse

Als één van de drie wint, wordt ze de opvolgster van Rachelle Reijnders uit Oss. Zij deed vorig jaar namens Nederland mee aan de Miss World-verkiezing.