Verslaafden die om hulp vragen zijn steeds jonger

EINDHOVEN - Een pilletje op een festival. Of een jointje na een lange dag hard werken. Veel Brabantse jongeren doen het, maar veel raken er ook aan verslaafd. Steeds meer Brabantse jongeren kloppen aan voor hulp. Ze worden ook steeds jonger.

Uit cijfers van verslavingszorginstelling Novadic Kentron, blijkt dat ze de eerste helft van dit jaar honderden jongeren hebben geholpen; een stijging van 20 procent. Dat betekent niet dat er meer verslaafden zijn in Brabant. Het is zo dat Novadic Kentron de verslaafden eerder in beeld heeft.



Volgens Irene Dijkstra van de zorginstelling klinkt het bedroevend dat verslaafden die zich melden steeds jonger zijn, maar dat is het volgens haar juist niet. “Jonge verslaafden geven ons meer mogelijkheden om op tijd in te grijpen dan iemand die al tien jaar verslaafd is.



Eerste stap het moeilijkst

Volgens Troy, die een tijd lang minstens tien jointjes per dag rookte, is de stap naar de verslavingszorg om hulp te vragen, de moeilijkste in het hele proces om van die verslaving af te komen. Hij zette die stap nadat het contact met zijn ouders was verbroken en de schulden hem boven het hoofd groeiden. “Ik zat in een neerwaartse spiraal en vroeg me af of ik dat nog wel wilde”, zegt hij. Hij stapte naar zijn huisarts toen hij besefte dat hij zijn verslaving niet alleen de baas kon.



Volgens Irene Dijkstra is de toename van het aantal jonge verslaafden dat zich meldt niet alleen het gevolg van het feit dat ze zelf aan de bel trekken. De medewerkers van Novadic Kentron sporen zelf ook steeds meer jonge verslaafden op.