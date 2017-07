René en Willy van de Kerkhof over 'treurig' PSV: 'Luuk de Jong was abnormaal slecht'

EINDHOVEN - PSV kreeg donderdagavond een flinke tik te verwerken in de voorronde van de Europa League. In eigen huis ging het met 0-1 onderuit tegen NK Osijek. René en Willy van de Kerkhof zijn teleurgesteld in de inzet van de spelers en de keuzes van trainer Phillip Cocu.

"Dit was een blamage", was de eerste reactie van René. Hij was vooral ontevreden over trainer Cocu. "Het was tactiekloos. Ik weet niet wat voor tactiek hij heeft toegepast. Maar als je Davy Pröpper en Gaston Pereiro op de bank zet, vraag je om moeilijkheden. PSV was onmachtig en Luuk de Jong was weer abnormaal slecht."



Toch blijft hij positief over een vervolg van het Europese avontuur. "Het zal zwaar worden volgende week. Maar ik ga er vanuit dat PSV het volgende week recht gaat zetten. Maar het is heel heet daar in Kroatië, dus het zal een moeilijke opgave worden."



'Onbegrijpelijk'

"Ik ben enorm teleurgesteld in het spel van PSV", vult broer Willy aan. "Er was weinig beleving, er was geen agressiviteit."



"Maar het is onbegrijpelijk hoe je begint met dit elftal", wijst hij naar de opstelling zonder Pröpper en Pereiro. "Die spelers op de bank, ook Lozano. Dat zijn jonge spelers in de kracht van hun leven, die moet je gewoon vanaf de eerste minuut opstellen. PSV was niet klaar voor deze wedstrijd en het is treurig om dat te constateren."



'Frustrerend'

Volgens René ontbrak het aan de wil om te winnen. Als het volgende week in Kroatië niet lukt om de nederlaag weg te poetsen, moet PSV volgens hem snel een of twee spelers kopen. "Jongens die direct bij de eerste elf komen."



Willy ziet dat niet zitten. "Dat zijn dan paniekaankopen. We hebben een sterke en goede selectie. Het is aan Cocu om de goede ploeg op te stellen. Teveel spelers zijn nog niet in vorm en dat was desastreus voor deze wedstrijd. Ze moeten het goedmaken. Want een jaar geen Europees voetbal is frustrerend voor de spelers én de fans."