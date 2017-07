Ranomi Kromowidjojo zwemt toptijd, net geen medaille: 'Morgen wel'

EINDHOVEN - Ranomi Kromowidjojo is vrijdag vijfde geworden in de WK-finale op de 100 meter vrij. De zwemster van van NTC Eindhoven zwom voor de tweede keer in haar carrière onder de 53 seconden op die afstand.

Het persoonlijke record van Kromowidjojo op de 100 meter vrij staat op 52,75. Die tijd zwom ze in april 2012 in Einhdoven. Vrijdag kwam ze op het WK in Boedapest heel dicht bij die tijd. Met 52,78 zwom ze voor de tweede keer in haar loopbaan onder de 53 seconden.



Kromowidjojo was tevreden met haar toptijd. "Dat is heel goed, maar net niet goed genoeg", zei ze na de race tegenover de NOS. "Het niveau ligt zo hoog. Het was lekker om deze finale te zwemmen, ik heb er echt van genoten. Maar shit man, ik wilde echt heel graag op het podium komen en daar ben ik niet eens een tiende van verwijderd."De wereldtitel ging naar de Amerikaanse Simone Manuel, die de Zweedse topfavoriete Sarah Sjöström wist af te troeven. Het brons ging naar de Deense Pernille Blume.Kromowidjojo krijgt zaterdag een nieuwe kans op een individuele medaille op het WK in Boedapest. Vrijdag plaatste ze zich met een vijfde tijd voor de finale van de 50 meter vlinderslag.Het was anderhalf uur na de finale op de 100 meter vrij. "De knop moest meteen om. Een finaleplek, dat is wel nice. Ik denk dat het nog wel wat sneller kan. Maar misschien geldt dat voor de anderen ook wel. Het zit heel dicht bije lkaar. Ik heb een kans en die ga ik pakken morgen." In 2013 won Kromowidjojo brons op de 50 meter vlinderslag.