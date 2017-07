Wint 'arrogante' Michael van Gerwen van Phil Taylor? [LIVE]

BLACKPOOL - In de kwartfinale van de World Matchplay speelt Michael van Gerwen vrijdagavond tegen Phil Taylor. Tussenstand: 0-4 voor Taylor.

Van Gerwen mist zijn eerste pijl op een dubbel, Taylor pakt direct de kans en komt via een break op 0-1. De darter uit Vlijmen krijgt de kans om meteen een leg terug te pakken, maar mist drie pijlen op een dubbel. Taylor pakt via dubbel vier de leg: 0-2.



Ook in de derde leg krijgt Van Gerwen de kans om uit te gooien, maar weer mist hij. Taylor gooit 75 procent van zijn dubbels, drie uit vier: 0-3. In de vierde leg is het anders. Van Gerwen krijgt geen pijl op een dubbel, Taylor is uit voor de regerend wereldkampioen een kans krijgt.



Taylor was voor de wedstrijd duidelijk. Hij noemde Van Gerwen arrogant, daarnaast gaf de Engelsman aan dat het hem niet uitmaakt of hij wint of verliest. Tegenover RTL7 was Mighty Mike helder in zijn reactie. "Als ik dat zou hebben, zou ik thuisblijven."