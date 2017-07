Voor Kevin is er geen ontsnappen meer aan na huwelijksaanzoek in escaperoom

EINDHOVEN - Hij was zo zenuwachtig dat ‘ie geen hap door z’n keel kreeg en spontaan de kluiscode vergat, maar uiteindelijk werd het beloond met een volmondig ‘ja’. Kevin van Poppel uit Eindhoven heeft zijn Annemieke vrijdagavond ten huwelijk gevraagd. En hij ging niet zomaar even op z’n knieën. Nee, dit deed hij in een escaperoom die speciaal voor de avond was aangepast.

De 38-jarige Eindhovenaar wilde zijn vriendin graag een aanzoek doen, maar dan wel op een originele manier. Dus klopte hij een aantal weken geleden aan bij Escaperoom Eindhoven. Of ze samen iets speciaals konden doen voor zijn lief Annemieke Vreugdenhil.

Tom Jacobs van de escaperoom was meteen enthousiast. “Normaal gesproken gaan mensen op onderzoek uit op een boerderij omdat de boer is vermist, maar nu waren de boer én boerin vermist. Een beetje een Bonnie en Clyde-verhaal”, vertelt hij. De vrienden van Kevin en Annemieke die meespeelden zaten ook in het complot.

Hint over trouwen

In de ruimte waren stiekeme hints over verloven, trouwen en het huwelijk te vinden. “Er stonden bijvoorbeeld speciale boeken met ‘Het geniale geheim’ of ‘Je zal er maar mee getrouwd zijn’. Ook hing er een kalender waarop een jubileum stond aangegeven”, aldus Jacobs.



Het leidde allemaal tot hét moment. “Op het einde moest er een kluis worden opengemaakt waarin de sleutel zat om uit de ruimte te ontsnappen. In die kluis lag ook het doosje met de verlovingsring. Van de zenuwen moest ik nog goed nadenken over de code ook, die me van tevoren al was verteld”, vertelt Kevin.

'Komt er nog wat van?'

De 33-jarige Annemieke zag niks aankomen. “Ik dacht wat duurt het toch lang. Schiet op met die sleutel”, zegt ze. En toen opeens ging Kevin op z’n knieën en stelde hij de vraag. Omdat ze het allemaal moest verwerken duurde het even voor ze ja zei. “Volgens mij zei ik eerst nog iets van: ‘Meen je dit?’ En moest hij zeggen: ‘Komt er nog wat van?’ Maar toen zei ik natuurlijk direct ja.”

“Ik ben zo ontzettend blij”, aldus de toekomstige bruid. “Meestal heb ik dingen wel door, maar dit echt niet. Omdat er een kleine op komst is, had ik helemaal niet verwacht dat hij het nu zou doen.” Ze wil dolgraag trouwen met de ‘man van haar leven’.

Nagenieten met biertje

Ook Kevin kan niet wachten, ondanks dat er nog geen datum voor de bruiloft is geprikt. “Ik ben nu vooral blij dat ik met een biertje in m’n hand kan nagenieten van het aanzoek. We gaan ook nog verhuizen en de baby komt in oktober. Dus we kijken daarna wel.”