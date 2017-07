Vrouw kan 33 openstaande boetes niet betalen en moet auto inleveren

OSS - Een 24-jarige vrouw moest vrijdagavond haar auto inleveren bij de politie, omdat ze nog 33 boetes open had staan. De Roemeense vrouw werd gecontroleerd in Oss en bleek in totaal nog een bedrag van 12.312 euro verschuldigd te zijn.

De vrouw zat bij iemand in de auto, die werd gecontroleerd op de Kortfoortstraat. Ook de bestuurster had nog een openstaande boete, maar die kon ze op het politiebureau aftikken. Voor haar passagier ging dit niet zo makkelijk.



Auto ruim twee jaar kwijt

De vrouw kon het flinke bedrag niet betalen en dus werd haar auto in beslag genomen. De politie meldt dat ze het voertuig voor ruim tweeënhalf jaar, om precies te zijn 924 dagen, kwijt is. Ondertussen moet ze de ruim 12.000 euro bij elkaar zien te krijgen.