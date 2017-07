Michael van Gerwen zoekt schuld bij zichzelf: 'Slaat nergens op wat ik sta te doen'

BLACKPOOL - Met vochtige ogen stond Michael van Gerwen kort na zijn grote nederlaag de pers te woord. De topdarter uit Vlijmen zocht de schuld van de nederlaag bij zichzelf.

"Ik denk dat ik vandaag alles tegen had", zei Van Gerwen met vochtige ogen tegenover RTL7. "De eigen vorm was aan het begin van het toernooi al niet best. De eerste wedstrijd was bij vlagen goed, de tweede wedstrijd ook. Vandaag was het ok. Ik gooi 101 gemiddeld, maar het slaat nergens op wat ik sta te doen."



Even wist Van Gerwen niet of het nu 5-16 of 6-16 was geworden. "Weet je wat het is, of je nu verliest met 16-6 of 16-10, dat interesseert me geen reet. Het mag niet gebeuren. Ik kan het alleen mezelf kwalijk nemen. Ik moet het accepteren, hoe pijnlijk het ook is."



'Concentratie niet honderd procent'

Het publiek in Blackpool steunde Taylor en joelde Van Gerwen continue uit. "Dat hoort er ook bij. Andersom is het ook wel eens. Ik mag het alleen mezelf kwalijk nemen dat de concentratie niet honderd procent was."



"Taylor heeft goed gespeeld. Iedere kans om mij pijn te doen heeft hij benut. En ik niet, ik heb geen enkele kans benut."



Maandje vrij

Voor Van Gerwen was het voorlopig even zijn laatste wedstrijd, de maand augustus komt hij niet in actie. Hij gaat naar huis in afwachting van de geboorte van de geboorte van zijn dochter. "Ik heb een maandje vrij, ik moet zorgen dat ik me daarna weer concentreer."