'Ik stop pas al mijn auto ermee ophoudt', de 80-jarige Ad rijdt nog altijd met de SRV-wagen rond

BEST - Hij begon ooit met paard en wagen, maar rijdt inmiddels wat moderner rond. Ad van Kollenburg is tachtig jaar oud, maar rijdt nog altijd met zijn SRV-wagen door de straten van Best. Een unicum, want die supermarkten op wielen zie je bijna niet meer.

“Het is mijn hobby, mijn leven”, vertelt de bestuurder. “Ik ben op mijn veertiende met paard en wagen begonnen. En ik ben eigenlijk nooit thuis geweest.” Drie keer per week gaat hij op pad met de wagen.



Sommige klanten kent hij al zestig jaar. “Dat is een heel leven, hè”, aldus Ad. "Zij zijn voort ook vijfentachtig, zesentachtig."



Denkt nog niet aan stoppen

Aan stoppen denkt hij nog altijd niet. “Als m'n auto ermee ophoudt, dan moet ik ophouden. En de auto is nogal sterk, het is een diesel. Dus kan zijn dat die het langer volhoudt dan ik."