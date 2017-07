Taxi vliegt uit bocht, raakt hek en slaat over kop

TILBURG - Een taxi is in de nacht van vrijdag op zaterdag over de kop geslagen Letschertweg in Tilburg. Dit gebeurde rond halfvijf.

De bestuurder kwam uit de richting Tilburg-Reeshof en miste de bocht. De taxi belandde in de berm en raakte een hekwerk voordat hij op het dak terechtkwam. De ravage was groot. Overal lagen brokstukken .



Omstanders hebben de chauffeur eerste hulp verleend. De taxichauffeur is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.



Op het moment van het ongeluk zaten er geen passagiers in de taxi.