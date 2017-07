Bestelbus botst op vrachtwagen en wordt zelf geraakt door auto: drie gewonden

De ravage was groot. (Foto: Berry van Gaal/SQ Vision)

HAPERT - Een bestelbus is in de nacht van vrijdag op zaterdag tegen de achterkant van een vrachtwagen gereden op de A67. Een auto botste vervolgens tegen de stilstaande bestelbus. Het ongeluk gebeurde rond halftwee in de buurt van Hapert.

De vrachtwagenchauffeur voelde de klap van de aanrijding en stopte daarop zijn truck. Hij heeft de gewonde bestuurder van de bestelbus uit zijn bus kunnen halen.



Bekneld

De twee inzittenden van de auto die op de bestelbus botste, kwamen door de klap bekneld te zitten. Zij zijn door de brandweer bevrijd uit hun auto. Een van hen zou zwaargewond zijn. Een traumaheli werd opgeroepen om eerste hulp te verlenen.



De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.