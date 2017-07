'Ohh, zo cute!', nyala geboren in safaripark Beekse Bergen

HILVARENBEEK - De geboortegolf bij safaripark Beekse Bergen gaat vrolijk verder. Vrijdag is in het dierenpark een nyala geboren.

"Het is het eerste jong van moeder Annamarie", laat een woordvoerder van de Beekse Bergen weten. "Het is een mannetje."



"Ohh, zo cute", verzucht Annick Yannick op Facebook. Ze krijgt bijval van Maria de Laat: "Wat een prachtkereltje." Desiree Oudenaarde vindt de kleine nyala 'een plaatje'. "Wij komen volgende week kijken", belooft Angelique Bruynes.



Een nyala is een soort antilope. Nyala's komen oorspronkelijk voor in zuidelijk Afrika, zoals in Malawi, Mozambique, Zambia, Zimbabwe en Zuid-Afrika. Ze houden zich daar op bij dichte struwelen bij het water.Twee weken geleden werd het safaripark al verblijd met de geboorte van een Grevy-zebra. Eind juni werden ook al drie leeuwenwelpjes geboren, eind mei kropen drie kuikens van de secretarisvogel uit het ei, eind april zag baykameel Amir het levenslicht en begin april werden ook al twee hyena's geboren.