Mislukte beroving Zundert: vier Bredanaars en een Oosterhouter aangehouden

ZUNDERT - De vijf mannen die vrijdagmiddag op de Meirseweg in Zundert zijn aangehouden bij een mislukte beroving komen uit Breda (32, 36, 38 en 41 jaar) en Oosterhout (42 jaar). Een zesde verdachte, een 24-jarige man uit Breda, meldde zich vrijdagavond zelf op het politiebureau. Ook hij is aangehouden.

De politie voorkwam vrijdagmiddag in de omgeving van een voormalig bankgebouw aan de Bredaseweg in Zundert een beroving. De verdachten sloegen in een bestelbusje op de vlucht, maar werden enkele honderden meters verderop in de Meirseweg door een arrestatieteam klemgereden.



Geschoten

De zijdeur van de bus werd door het team met kracht uit de bus getrokken. Daarna zijn de verdachten opgepakt. Bij de aanhouding is een van de verdachten door de politie in zijn arm geschoten.



De politie liet al weten dat de aanhoudingen te maken hebben met een lopend onderzoek. Er worden verder geen mededelingen gedaan in de zaak. De verdachten zitten nog vast.