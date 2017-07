Honderd dure zonnebrillen gestolen bij opticien in Oosterhout, totale waarde 15.000 euro

OOSTERHOUT - Bij Eye Wish Opticiens in het winkelcentrum Arendshof in Oosterhout zijn vrijdagnacht zeker honderd dure zonnebrillen gestolen. Het gaat om merkbrillen met een totale waarde van ongeveer vijftienduizend euro. De inbrekers forceerde een ruit om in de brillenzaak te komen.

De opticien zit in een gedeelte van het winkelcentrum dat ’s nachts is afgesloten. Vermoedelijk zijn de inbrekers via de achterkant van een tegenovergelegen speciaalzaak in kaas in het afgesloten gedeelte gekomen. Bij de speciaalzaak is volgens de politie onder meer een laptop buitgemaakt.



De politie roept getuigen op zich te melden en is ook op zoek naar beelden van beveiligingscamera’s.