Naomi van de Wetering (13) uit Boxtel vermist

Naomi van de Wetering is 13 jaar. (Foto: politie)

BOXTEL - Naomi van de Wetering uit Boxtel wordt sinds donderdagmiddag vermist. De politie vraagt zaterdag aandacht voor haar vermissing.

Naomi is 13 jaar. Ze is 1,57 meter lang en heeft donkerblond haar. "Het is helaas niet bekend welke kleding Naomi droeg op het moment van haar vermissing", laat de politie weten.



Ze vertrok donderdag rond halfvier. Sindsdien ontbreekt elk spoor.