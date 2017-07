Wie is deze militair? An (85) en kleindochter zoeken onderduiker uit Tweede Wereldoorlog

HELMOND - Wie is de militair op de foto en hoe gaat het nu met hem? Die vraag spookt door het hoofd van de 85-jarige An van de Ven uit Veghel. De man dook tijdens de Tweede Wereldoorlog onder bij An. Samen met kleindochter Loraine is ze op zoek naar de militair.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde An met haar familie in Nistelrode. "Ze hadden een boerderij waar plek was voor een onderduiker", vertelt Loraine.



Waarom de militair zat ondergedoken, weet haar oma niet meer precies. "Ze was toen een jaar of 12. Het heeft ontzettend veel indruk op haar gemaakt, maar precieze details weet ze niet meer."



Oude foto's

Loraine's oma denkt te herinneren dat de man Wim Posthumus heet en dat hij uit Delft kwam. Via reacties op Facebook komt nu ook de naam Rimke Posthumus naar voren.



Tijdens het doorzoeken van oude foto's doken de foto's van de militair op. Herinneringen aan die tijd kwamen omhoog bij An, net als de vraag hoe het nu met de militair gaat.



Mensen van vroeger

"Mijn oma is nu 85 en steeds meer mensen rondom haar vallen weg. Ik heb het gevoel dat ze daarom steeds vaker graag wil weten hoe het nu met de mensen gaat die ze kent van vroeger", vertelt Loraine.



An schakelde daarom de hulp in van haar kleindochter en Facebook.